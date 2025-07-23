В Минюсте прокомментировали запрет Международного движения сатанизма* в России

Иск о запрете Международного движения сатанизма* был подан в рамках мер по защите национальных интересов и укреплению общественной безопасности. Об этом сообщает Минюст России.

«Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры. — Прим. Life.ru) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ.