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23 июля, 10:22

В Минюсте прокомментировали запрет Международного движения сатанизма* в России

Минюст: Запрет движения сатанизма* способствует защите нацинтересов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkoral

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkoral

Иск о запрете Международного движения сатанизма* был подан в рамках мер по защите национальных интересов и укреплению общественной безопасности. Об этом сообщает Минюст России.

«Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры. — Прим. Life.ru) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Мария Любицкая
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