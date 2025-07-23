В ГП объяснили запрет «Международного движения сатанистов»*

«Международное движение сатанистов»* запрещено в России, так как группировка связана с радикальным национализмом. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Движение* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что участники группировки причастны к ритуальным убийствам и другим тяжким преступлениям, включая преступления против несовершеннолетних. По данным следствия, деятельность «Международного движения сатанистов»* проявлялась в ходе расследований преступлений с признаками оккультных практик в различных регионах страны, включая Москву, Поволжье и Сибирь.