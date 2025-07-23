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Регион
23 июля, 10:37

В ГП объяснили запрет «Международного движения сатанистов»*

Генпрокуратура: Международное движение сатанистов* связано с неонацизмом

Обложка © ТАСС / Артем Житенев

Обложка © ТАСС / Артем Житенев

«Международное движение сатанистов»* запрещено в России, так как группировка связана с радикальным национализмом. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Движение* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что участники группировки причастны к ритуальным убийствам и другим тяжким преступлениям, включая преступления против несовершеннолетних. По данным следствия, деятельность «Международного движения сатанистов»* проявлялась в ходе расследований преступлений с признаками оккультных практик в различных регионах страны, включая Москву, Поволжье и Сибирь.

В Минюсте прокомментировали запрет Международного движения сатанизма* в России
В Минюсте прокомментировали запрет Международного движения сатанизма* в России

Исковое заявление о признании организации экстремистской и запрете её деятельности на территории России подал генеральный прокурор Игорь Краснов. Решение Верховного суда вступило в силу в среду, 23 июля. По мнению протоиерея Фёдора Лукьянова, западные сатанинские* организации оказывают влияние на такие важные сферы, как медицина, здравоохранение и образование.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

Алиса Хуссаин
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