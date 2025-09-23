В Государственной думе предупредили о штрафах за коляски и велосипеды в подъезде
Депутат Кошелев: За коляски в подъезде грозит штраф до 15 тысяч рублей
Штраф за нарушение требований пожарной безопасности может быть выписан жильцам, складирующим коляски, велосипеды и прочее имущество в подъездах. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), пишет ТАСС.
По словам депутата, новые дома оборудованы специальными помещениями для хранения колясок, санок и велосипедов, которые соответствуют противопожарным нормам. Однако парламентарий подчеркнул, что, к сожалению, большинство старых домов не располагают подобными помещениями, а это означает, что оставлять личные вещи в подъездах запрещено.
«Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждёт предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — уточнил Кошелев.
