Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 03:38

В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ

Депутат Миронов предложил ограничить доходы главврачей и директоров школ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об ограничении зарплат руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости».

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила. <...> Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — считает депутат.

По мнению чиновника, предлагаемая мера является управленческой надбавкой, отражающей уровень ответственности руководящего работника. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этой надбавки к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе. Инициатива возникла в связи с общественной дискуссией о значительных различиях в доходах между обычными работниками и администрацией государственных организаций.

В Госдуме предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах
В Госдуме предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

Ранее Сергей Миронов предложил сделать субботу свободным от учебной нагрузки днём для школьников. По его мнению, необходимо отменить домашние задания на выходные, чтобы дети могли полноценно отдохнуть в субботу и воскресенье для восстановления сил к началу новой учебной недели.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar