В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об ограничении зарплат руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости».

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила. <...> Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — считает депутат.

По мнению чиновника, предлагаемая мера является управленческой надбавкой, отражающей уровень ответственности руководящего работника. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этой надбавки к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе. Инициатива возникла в связи с общественной дискуссией о значительных различиях в доходах между обычными работниками и администрацией государственных организаций.