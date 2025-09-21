Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 06:01

В Госдуме предложили освободить субботы школьников от учёбы

Миронов предложил запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать субботу полностью свободным от учебной нагрузки днём для школьников. Своё предложение политик озвучил в ходе беседы с ТАСС.

«Идея отменить домашние задания неправильная. Дети должны уметь самостоятельно заниматься. А вот отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, выполнение домашних заданий в будние дни должно сохраниться, так как школа не успевает дать весь необходимый материал во время классной работы. При этом Миронов считает, что необходимо отменить домашние задания на выходные и обеспечить полноценный отдых в субботу и воскресенье, чтобы дети могли восстановить силы и вернуться к учёбе в понедельник с новыми силами.

Вопрос баланса: В Госдуме озвучили рекомендации по оптимальной нагрузке детей в кружках
Вопрос баланса: В Госдуме озвучили рекомендации по оптимальной нагрузке детей в кружках

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России не согласилось с методикой расчёта учебной нагрузки школьников, представленной в докладе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В ведомстве подчеркнули, что внеурочная деятельность принципиально отличается от стандартных уроков и включает такие форматы, как посещение музеев, спортивные секции или театральные кружки. В Минпросвещения считают, что приравнивание этой нагрузки к рабочему дню взрослых является некорректным.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar