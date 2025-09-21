В Госдуме предложили освободить субботы школьников от учёбы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать субботу полностью свободным от учебной нагрузки днём для школьников. Своё предложение политик озвучил в ходе беседы с ТАСС.

«Идея отменить домашние задания неправильная. Дети должны уметь самостоятельно заниматься. А вот отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, выполнение домашних заданий в будние дни должно сохраниться, так как школа не успевает дать весь необходимый материал во время классной работы. При этом Миронов считает, что необходимо отменить домашние задания на выходные и обеспечить полноценный отдых в субботу и воскресенье, чтобы дети могли восстановить силы и вернуться к учёбе в понедельник с новыми силами.