17 сентября, 22:39

Вопрос баланса: В Госдуме озвучили рекомендации по оптимальной нагрузке детей в кружках

Депутат Останина: Выбирать кружки нужно в соответствии с интересами ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Ребёнок сходит с ума не от перегруза кружками и секциями, а от перегруза домашними заданиями и количества предметов. Депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Life.ru сообщила, что школьники более 12 часов тратят на учёбу. Поэтому у детей часто просто не остаётся времени на получение дополнительного образования в кружках и секциях.

«Думаю, необходимо минимизировать время, которое тратит ребёнок на подготовку домашнего задания. И предложенные Минпросом 3,5 часа, конечно, тоже ни в коей мере не соответствуют тому, чтобы освободить ребёнка», — отмечает чиновница.

Подходить к выбору кружков парламентарий советует в соответствии с интересами ребёнка. Если школьник хочет заниматься фигурным катанием, химией, моделированием, то отдавать его стоит в соответствующие кружки. Останина добавила, что давить на ребёнка в этом вопросе не стоит.

Хотя, с другой стороны, вот Денис Мацуев — наглядный пример, когда он говорит, что не хотел этим заниматься. Если родитель знает своего ребёнка лучше, чем кто-либо другой, и понимает, что впоследствии ребёнок будет ему за это благодарен, нет ограничений в занятии творчеством и спортом. Иногда дети сами не замечают в себе те таланты, что видят в них родители.

Нина Останина

Депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы живые уголки. Многие родители не отказались бы возродить эту практику в школе, однако стоит учитывать, что у кого-то из детей может быть аллергия. По словам Останиной, как правило, в каждой семье есть либо кошка, либо собака, либо попугаи, либо хомяки. Поэтому хорошо, если бы эта традиция продолжалась и в школе. Это учит детей милосердию, гуманизму и добру.

Ольга Годуненко
