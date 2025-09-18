Вопрос баланса: В Госдуме озвучили рекомендации по оптимальной нагрузке детей в кружках

Ребёнок сходит с ума не от перегруза кружками и секциями, а от перегруза домашними заданиями и количества предметов. Депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Life.ru сообщила, что школьники более 12 часов тратят на учёбу. Поэтому у детей часто просто не остаётся времени на получение дополнительного образования в кружках и секциях.

«Думаю, необходимо минимизировать время, которое тратит ребёнок на подготовку домашнего задания. И предложенные Минпросом 3,5 часа, конечно, тоже ни в коей мере не соответствуют тому, чтобы освободить ребёнка», — отмечает чиновница.

Подходить к выбору кружков парламентарий советует в соответствии с интересами ребёнка. Если школьник хочет заниматься фигурным катанием, химией, моделированием, то отдавать его стоит в соответствующие кружки. Останина добавила, что давить на ребёнка в этом вопросе не стоит.

Хотя, с другой стороны, вот Денис Мацуев — наглядный пример, когда он говорит, что не хотел этим заниматься. Если родитель знает своего ребёнка лучше, чем кто-либо другой, и понимает, что впоследствии ребёнок будет ему за это благодарен, нет ограничений в занятии творчеством и спортом. Иногда дети сами не замечают в себе те таланты, что видят в них родители. Нина Останина Депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства