Осенние вирусы в школах и детсадах: Какие болезни реально опасны, какие — сезонная паника Оглавление Обычные осенние болезни ОРВИ Респираторно-синцитиальный вирус Опасные детские болезни с симптомами Грипп Ковид Ветряная оспа Полиомиелит Как защититься от осенних вирусов? Осенью по школам и детсадам начинают распространяться вирусы, иногда бактерии, в любом случае, сентябрь «идеально» подходит для переноса инфекции от одного ребёнка к другому. Когда пора бить тревогу, а что, наоборот, в рамках нормы? Life.ru — об осенних вирусах. 17 сентября, 14:30 Заболевания в школах в 2025 году: как отличить панику от реальности? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii, © Freepik, © Freepik / wahyu_t

Осенью дети возвращаются с каникул, сходятся в школах, детсадах и колледжах. Приезжают из разных регионов, чтобы вместе собраться в тесном и не всегда хорошо проветриваемом помещении. Дальше происходит то, что некоторые врачи стали называть «синдромом 7 сентября». Первая неделя в школе проходит относительно спокойно, но уже к середине месяца половина класса лежит дома и болеет. Дети начинают передавать друг другу инфекции ещё в первую неделю. Но никакие симптомы ещё не проявляются. Это — инкубационный период болезни, время, когда она активнее всего распространяется. Чем в сентябре болеть — норма, а какие симптомы могут указывать на опасности, узнайте в материале.

Обычные осенние болезни

Осенние вирусы — это, как правило, грипп, ОРВИ, ещё несколько наименований. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Medvedkov

Осенние болезни появляются в детском коллективе по нескольким причинам. Одна из них — сплочённость учащихся, позволяющая обмениваться инфекциями. Потом следует ослабление иммунитета, которое неизбежно случается, когда организм проходит через смену режима и ритма жизни, то есть через стресс. Психоэмоциональное напряжение идёт рука об руку с когнитивными перегрузками: мозг ребёнка должен адаптироваться к большому количеству информации. В результате чадо заболевает. Расскажем, какие болезни не представляют особой опасности.

ОРВИ

ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Раньше болезнь ещё записывали как ОРЗ, острое респираторное заболевание. Типичная картина ОРВИ — это симптомы простуды. Температура выше 37 градусов, кашель, насморк, иногда боль в горле. Обычную ОРВИ лечат где-то неделю или две, поддерживая иммунитет и убирая симптомы. Но плохая новость в том, что множество опасных болезней поначалу могут «маскироваться» под простуду.

Респираторно-синцитиальный вирус

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — это тоже заболевание дыхательных путей, то есть простуда. Но если ОРВИ поражает в основном школьников с первого класса, то РСВ — это типичная болезнь детсадовцев, даже детей ясельного возраста. РС-инфекцией заболевают около половины новорождённых, а к детскому саду практически все дети оказываются переболевшими. Симптомы похожи на воспаление верхних дыхательных путей. Особенно опасен он в спайке с гриппом, поскольку оба вируса делают себе «транспорт» из белка и «катаются» по клеткам организма, заражая всё вокруг.

Опасные детские болезни с симптомами

Осенние вирусы 2025 года — есть ли среди них по-настоящему опасные болезни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / MJfotografie.cz

Многие болезни бывают опасными для детей. От большинства из них уже нашли вакцину. Некоторые переносятся спокойно большинством детей, но на кого-то оказывают разрушительное действие. А ещё есть коронавирус, о длительных последствиях которого мы пока вообще ничего не знаем, потому что впервые столкнулись с ним чуть больше пяти лет назад. Перечислим, какие болезни осенью 2025 года представляют реальную опасность.

Грипп

Грипп может грозить досадными осложнениями тем, кто его не лечит. Опасный осенний вирус. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Грипп — это традиционная осенняя детская болезнь. При грамотном лечении она ничем не грозит. Просто проходит в разы тяжелее ОРВИ. Но если запустить развитие хвори, будут досадные осложнения. Главные признаки гриппа — внезапная потеря аппетита, озноб и увеличение температуры до 38 или даже 40 градусов. Сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, сухой кашель и боль в горле — это «нормальные» симптомы гриппа. Как только они проявились, немедленно вызывайте врача.

Врач назначит адекватное лечение и будет следить за течением болезни, предотвращая осложнения. Осложнения могут включать в себя пневмонию, бронхит, отит, даже менингит и миокардит. Чаще всего бывает пневмония, то есть воспаление лёгких. Следующий по «популярности» — отит, воспаление уха, которое может сделать человека глухим. Бронхит — это воспаление бронхов. Менингит — воспаление мозга. А миокардит — воспаление сердечной мышцы.

Ковид

С коронавирусом SARS-CoV-2 человечество впервые столкнулось в 2019 году. Пришлось отменять международные поездки, вводить карантин и режим самоизоляции, а как это лечить, никто толком и не представлял. Поэтому вакцина появилась быстро: уже летом 2020 года. Обычно коронавирус проходит с осложнениями у пожилых людей и при ослабленном иммунитете. Главное осложнение — это пневмония. Сейчас по миру «гуляет» новый штамм вируса — стратус. Life.ru спросил у вирусолога Анатолия Альтштейна, насколько опасен ковид в 2025 году и какова инфекционная ситуация.

На этой же неделе в России зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев коронавирусной инфекции, особенно в школах. В прошлом году такого не было. Однако болезнь уже не такая опасная, какой была в начале пандемии, когда смертность доходила до 5%. Сейчас это обычное респираторное заболевание. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Вирусолог напоминает, что уровень опасности коронавируса сильно снижен. Дети переносят его легко. «От таких инфекций могут умереть пожилые люди и лица с иммунодефицитами — именно эти более уязвимые группы населения находятся в зоне риска», — говорит Анатолий Альтштейн. Оснований для паники в сентябре 2025 года нет. Вирусолог утверждает: «Сейчас коронавирус остался — и, по всей вероятности, будет с нами навсегда, став частью общего вирусного пейзажа».

Ветряная оспа

Типичное детское осеннее заболевание — ветряная оспа, или ветрянка. Может быть опасным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Ветряная оспа — типичное детское заболевание, и начинается оно часто именно в сентябре. На теле появляются характерные оспины, кожу вокруг них раньше мазали зелёнкой, но сейчас при лечении заболевания применяют жаропонижающие, антигистаминные и более разнообразные местные антисептические средства. При любых симптомах ветрянки, то есть температуре, боли, ломоте, высыпаниях, необходимо общение с врачом. Далее — лечение и постельный режим. Если болезнь запустить, можно довести до менингита, пневмонии или кератита, болезни глаз.

Полиомиелит

К счастью, в России есть вакцина от этого заболевания. И ей регулярно прививают детей по официальному календарю прививок. Сначала во младенчестве, а заканчивают в шесть лет. Фактически страна считается свободной от «полио», потому что уровень вакцинации населения хороший. Но в 2021 и 2022 годах наблюдались единичные случаи у детей, которые нарушали календарь прививок. Симптомы полиомиелита могут выглядеть как ОРВИ или грипп с характерной усталостью. Но также это заболевание может вызывать паралич отдельных мышц и конечностей. В том числе и с летальным исходом, именно поэтому так важно соблюдать график вакцинации.

Как защититься от осенних вирусов?

От осенних вирусов защититься просто — регулярными прививками в точности по календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

Мы кратко рассказали вам, как можно защититься от полиомиелита, одной из самых страшных детских болезней, при помощи соблюдения календаря прививок. То же самое подходит и для других сезонных вирусов. Регулярно прививайтесь от гриппа, делайте все «школьные» прививки от кори, гепатитов, коклюша, дифтерии и других заболеваний, которые сейчас остались разве что в художественной литературе о жизни во время Гражданской войны. Соблюдайте календарь вакцинации, потому что время, когда поставили прививку, так же важно, как и её содержимое.

В связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями среди детей паники быть не должно. Паника никогда не помогает делу. Что касается респираторных заболеваний, которые сейчас увеличились, особенно на этой неделе, — это вполне обычное явление. Осенью всегда наблюдается рост респираторных заболеваний. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

На самом деле вакцина — в чём-то удивительная вещь. Она содержит в себе либо ослабленные, но живые, либо мёртвые, либо «расчленённые» вирусы. Этих бедняг вводят в организм. Вызвать болезнь они в своём вакцинном состоянии не способны, зато формируют иммунный ответ на инфекцию. То есть учат иммунитет, как с собой же и бороться. Но это не единственное чудо медицины, Life.ru знает ещё минимум 6 таких.