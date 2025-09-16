Советская аптечка: Какие простые средства спасали от болезней и травм граждан СССР

В каждом советском доме хранился набор проверенных средств — одни покупали в аптеке, другие собирали в поле и на огороде, третьи делали сами. Домашняя медицина строилась на принципе «что есть под рукой, тем и лечимся». При этом результаты часто поражали — люди быстро выздоравливали без побочных эффектов и привыкания к препаратам.

Марганцовка — универсальный солдат домашней аптечки

Как лечились в СССР без современных препаратов и антибиотиков. Фото © Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam J

В каждом доме хранились тёмно-бордовые кристаллы перманганата калия, которые превращали обычную воду в мощный антисептик. Достаточно было растворить несколько кристалликов, чтобы получить раствор от розового до насыщенного бордового цвета. Этим раствором промывали раны, порезы, обрабатывали мозоли и ссадины — эффект был моментальный, заживление шло быстро. При расстройствах желудка заставляли пить слабый раствор марганцовки, который действительно помогал при отравлениях. Всех новорождённых купали в ванночках с добавлением марганцовки — это предотвращало кожные инфекции и опрелости. От потливости ног делали ванночки с марганцовкой, а при грибковых инфекциях такие процедуры давали отличный результат. Сегодня марганцовку в аптеках почти не найти — препарат признали небезопасным из-за возможного воспламенения при неправильном хранении.

Зелёнка и йод — цветные защитники от инфекций

Флакончики с зелёнкой и йодом стояли в каждой аптечке рядом с ватой и бинтами. Любой порез, царапину или ссадину немедленно обрабатывали одним из этих антисептиков. Зелёнка была мягче — её использовали для детей и чувствительной кожи. Йодом прижигали серьёзные раны, мазали уколы от простуды, рисовали сетку на груди при бронхите. Особенно «повезло» детям с ангиной — им щедро мазали горло йодом, что было болезненно, но эффективно. Йод также добавляли в ингаляции при простуде — несколько капель в кастрюлю с горячей водой, и целебный пар был готов. До сих пор эти средства остаются одними из лучших антисептиков, хотя современная медицина предпочитает более щадящие варианты.

Горчичники и горчичный порошок — острая терапия от простуды

Марганцовка, зелёнка, горчичники: чем лечили болезни в советское время. Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

При первых признаках простуды доставали жёлтые листочки горчичников или делали их самостоятельно из порошка. Эти жгучие пластыри ставили на грудь, спину, икры — горчица раздражала кожу, усиливала кровообращение и буквально «выжигала» болезнь. Процедура была неприятной, но результативной — наутро температура спадала, кашель становился мягче. Горчичный порошок насыпали в шерстяные носки и заставляли ходить в них целый день — ноги горели, зато простуда отступала. Делали горячие ванночки для ног с горчицей — в таз с почти кипятком добавляли порошок, и больной сидел, укутавшись одеялом, пока вода не остынет. В быту горчичный порошок заменял средство для мытья посуды — он отлично растворял жир и не оставлял химических следов.

Травяная аптека на подоконнике — алоэ, каланхоэ и герань

В каждом доме росло алоэ — колючий целитель с мясистыми листьями. Сок алоэ закапывали в нос при насморке, мазали порезы и ожоги, делали компрессы на воспалённые места. Лист разрезали вдоль и прикладывали мякотью к ране — заживление шло на глазах. При изжоге жевали кусочек листа, при запорах пили сок алоэ с мёдом. Каланхоэ называли «комнатным женьшенем» — его сок помогал при насморке даже лучше капель из аптеки. Герань не только украшала окна, но и лечила — лист герани клали в ухо при отите, запах растения успокаивал нервы и отгонял насекомых. Эти растения были живой аптекой, которая всегда под рукой и никогда не заканчивается.

Сода и соль — простые кристаллы против сложных проблем

Домашняя медицина СССР: простые средства от всех болезней. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Пищевая сода была универсальным лекарством от изжоги, зубной боли и воспалений в горле. При изжоге размешивали чайную ложку соды в стакане воды — эффект наступал мгновенно. Полоскания содовым раствором снимали боль в горле и дезинфицировали полость рта. Содой чистили зубы — она отбеливала эмаль и убивала бактерии. При укусах насекомых содовая кашица снимала зуд и покраснение. Обычная поваренная соль тоже была лекарством — солевые растворы промывали нос при насморке, полоскали горло при ангине, делали компрессы на ушибы. Горячие солевые грелки прикладывали к больным местам — соль долго держала тепло и глубоко прогревала ткани.