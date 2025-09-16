Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 15:29

Госдума не поддержала законопроект о едином режиме тишины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Госдума не поддержала законопроект, который предусматривал введение единого для всей России «часа тишины» с 23:00 до 07:00. Инициатива, предложенная депутатами от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого в 2023 году, не прошла первое чтение.

Документ предписывал соблюдение режима тишины на следующих территориях и в помещениях:

  • Медицинские заведения (больницы, диспансеры, санатории).
  • Жилые объекты (квартиры, таунхаусы, индивидуальные дома).
  • Дошкольные образовательные организации, а также приюты для детей и дома престарелых и инвалидов.
  • Номера в отелях и комнаты в студенческих и рабочих общежитиях.

Ремонтные и строительные работы предлагалось проводить только в будние дни, с ограничениями по времени: с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00. В выходные и праздники работы были бы запрещены.

Ранее Life.ru сообщал, что в России могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение тишины, в том числе за громкие звуки во время секса. Для предотвращения недопонимания с соседями эксперты предлагают два решения: усилить шумоизоляцию или выбирать для личной жизни часы, не попадающие под ограничения по уровню шума.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
