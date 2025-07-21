«Соседи не будут в восторге»: Россиян предупредили о наказании за громкий секс

Россиян могут привлечь к административной ответственности и выплате штрафа в размере трёх тысяч рублей за нарушение тишины, включая громкие звуки, возникающие во время секса. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в определённых ситуациях соседи могут обратиться в суд с требованием о компенсации морального ущерба.

«Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск в суд. В большинстве регионов действует режим тишины», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Бондарь пояснил, что если звуки из квартиры создают неудобства для проживающих рядом, это расценивается как нарушение порядка, и участковый уполномочен вынести предупреждение или наложить штраф. Сумма штрафа может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Московской области для физических лиц она достигает трёх тысяч рублей.

Эксперт отметил, что для предотвращения конфликтных ситуаций с соседями следует улучшить звукоизоляцию в квартире. Альтернативным решением, по его мнению, является перенос интимной активности на время, предшествующее наступлению периода тишины.

Чтобы избежать разногласий из-за громкого секса, можно предпринять меры по улучшению звукоизоляции: установить плотные шторы, положить ковёр или даже возвести дополнительную перегородку. В ряде случаев достаточно переместить кровать подальше от стены, общей с соседской квартирой, или выбирать другое время для выражения чувств, например, до начала действия режима тишины в вашем регионе, подытожил Бондарь.