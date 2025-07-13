Редкий секс увеличивает риск ранней смерти, выяснили учёные
JPH: Редкий секс увеличивает риск ранней смерти, особенно при депрессии
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Американские учёные выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличивать риск ранней смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Psychosexual Health.
Работа охватила несколько тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет, за состоянием которых специалисты наблюдали на протяжении 15 лет. Все участники сообщали, что вступают в половые контакты не чаще 12 раз в год.
Анализ показал, что отсутствие регулярной сексуальной жизни само по себе уже ассоциируется с более высокой смертностью. Однако особенно значимым фактором риска становятся сопутствующие состояния — абдоминальное ожирение и депрессивные симптомы. В этом случае вероятность преждевременной смерти увеличивается почти в четыре раза.
Учёные подчёркивают, что низкая частота сексуальных контактов может быть как следствием, так и причиной ухудшения физического и психического здоровья, что в свою очередь влияет на продолжительность жизни.
А ранее в иностранном журнале была опубликована статья, в которой говорится, что некоторые женщины сталкиваются с аллергией на секс, подобное состояние действительно существует и является реальной проблемой. Life.ru узнал у аллерголога, насколько распространено данное явление.