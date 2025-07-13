Редкий секс увеличивает риск ранней смерти, выяснили учёные

Американские учёные выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличивать риск ранней смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Psychosexual Health.

Работа охватила несколько тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет, за состоянием которых специалисты наблюдали на протяжении 15 лет. Все участники сообщали, что вступают в половые контакты не чаще 12 раз в год.

Анализ показал, что отсутствие регулярной сексуальной жизни само по себе уже ассоциируется с более высокой смертностью. Однако особенно значимым фактором риска становятся сопутствующие состояния — абдоминальное ожирение и депрессивные симптомы. В этом случае вероятность преждевременной смерти увеличивается почти в четыре раза.