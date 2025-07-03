Каждая десятая женщина в мире может страдать аллергией на секс, выяснили учёные

Некоторые женщины сталкиваются с аллергией на секс, подобное состояние действительно существует и является реальной проблемой. После полового акта у некоторых дам возникают зуд, отёк в области половых органов и затрудненное дыхание. Согласно исследованию, опубликованному в The Conversation, причиной может быть аллергия на белки, содержащиеся в сперме.

Данное заболевание часто ошибочно принимают за инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), или грибковые инфекции. Одним из ключевых признаков, позволяющих отличить аллергию от инфекции, является исчезновение симптомов при использовании презерватива, заявил доцент Манчестерского столичного университета Майкл Кэрролл.

Данное состояние относится к аллергиям 1-го типа, таким как аллергия на арахис или шерсть животных. При этом, по словам эксперта, многие женщины не обращаются за медицинской помощью из-за смущения или недостаточной информированности о проблеме.

Симптомы могут варьироваться от локальных (зуд, покраснение, жжение) до общих, таких как крапивница, одышка, головокружение и даже анафилаксия. Известны случаи аллергических реакций и у мужчин, которые проявляются в виде синдрома посторгазмической болезни, вызывающего головную боль, озноб и слабость. Данное заболевание считается редким, но исследования показывают, что им могут страдать до 12% женщин, предъявляющих жалобы после полового акта.

Диагностика включает в себя сбор анамнеза и проведение кожных проб со спермой партнёра. Лечение может включать приём антигистаминных препаратов, десенсибилизацию или, при планировании беременности, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием промытой спермы для исключения контакта с аллергенами.