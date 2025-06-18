«Причина в другом»: Гинеколог развеяла миф о связи низкой рождаемости и секс-игрушек

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести рецепты на продажу секс-игрушек, заявив, что эти аксессуары «развращают общество» и снижают рождаемость. «Вечерняя Москва» выяснила мнение врача-гинеколога-сексолога Антонины Дорофеевой о необходимости таких ограничений и их влиянии на демографию. По её словам, использование интимных аксессуаров не вредит, а наоборот, способно разнообразить сексуальные отношения и сблизить пару.

«Если два человека не могут зачать ребёнка, в первую очередь нужно обращаться к гинекологу и андрологу, искать проблему, а не винить в этом секс-игрушки», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что такие игрушки даже разрешены при беременности для снятия сексуального напряжения. Гинеколог также отметила, что интимные аксессуары могут вносить новые ощущения в жизнь и способствовать сохранению доверия между партнёрами, позволяя удовлетворять фантазии без привлечения других людей. Кроме того, Дорофеева указала, что их использование является одним из методов профилактики инфекций, передающихся половым путём.

Специалист категорически отвергла связь между применением интимных аксессуаров и снижением рождаемости в стране. Она также считает нецелесообразным получение рецепта на секс-игрушки, объясняя это нехваткой времени на приёме у гинеколога для обсуждения интимной жизни и вероятной неготовностью пациенток обращаться с такой просьбой.