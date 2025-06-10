«Не можем указывать»: Врач оценила идею ввести режим «цифрового воздержания» по ночам
Репродуктолог Милютина: Запрет на интернет по ночам не повысит рождаемость в РФ
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Демографическая ситуация в России не изменится, если молодым семьям отключать интернет по ночам. Об этом заявила репродуктолог Мария Милютина, комментируя предложение ввести «цифровое воздержание» для повышения рождаемости.
«Такую инициативу очень сложно реализовать и, конечно же, на рождаемость это не повлияет. Какие-то запретительные меры не работают. Молодые пары — это уже не дети, которым мы можем указывать, что им делать», — подчеркнула специалист в беседе с «Ридусом».
Однако Милютина согласна с тем, что в России и во всём мире прогрессирует зависимость от гаджетов и соцсетей. По её словам, это огромная психологическая проблема, которую в скором времени официально признают медики.
Напомним, ранее председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил выключать интернет по ночам для повышения рождаемости. По словам общественника, интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Именно поэтому следует выключать его с 23:00 до 02:00 тем, кто не имеет детей.