«Не можем указывать»: Врач оценила идею ввести режим «цифрового воздержания» по ночам

Демографическая ситуация в России не изменится, если молодым семьям отключать интернет по ночам. Об этом заявила репродуктолог Мария Милютина, комментируя предложение ввести «цифровое воздержание» для повышения рождаемости.

«Такую инициативу очень сложно реализовать и, конечно же, на рождаемость это не повлияет. Какие-то запретительные меры не работают. Молодые пары — это уже не дети, которым мы можем указывать, что им делать», — подчеркнула специалист в беседе с «Ридусом».

Однако Милютина согласна с тем, что в России и во всём мире прогрессирует зависимость от гаджетов и соцсетей. По её словам, это огромная психологическая проблема, которую в скором времени официально признают медики.