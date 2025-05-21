«Главное — не в январе, столько Дев мы не выдержим»: Читатели Life.ru оценили идею отпуска для зачатия

В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск («демографическую неделю») ради роста рождаемости. Читатели Life.ru в большинстве своём не оценили эту идею, отметив, что на благое дело время всегда найдётся, а люди рожают, когда есть необходимые условия.

«Рожают, когда есть жильё, сады и зарплаты», «Лучше ввести небольшой первоначальный взнос по ипотеке и адекватный процент», — отметили пользователи.

Также прозвучало мнение, что ни один работодатель не пойдёт на такие меры, ведь после оплачиваемого «демографического» отпуска сотрудницы ещё и уйдут в декрет.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

Прозвучали и шутливые предложения. Например, выключать свет с 22:00 до полуночи для повышения рождаемости. Кое-кто начал искать мужа специально для «демографического отпуска». А некоторые комментаторы откровенно признались, что потратили бы свободное время на сон, так как через девять месяцев после «демографической недели» вообще спать не будешь. Знатоки гороскопов призвали ни в коем случае не вводить отпуска для зачатия в январе, ведь «столько Дев мы не выдержим».

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru