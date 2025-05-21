«Главное — не в январе, столько Дев мы не выдержим»: Читатели Life.ru оценили идею отпуска для зачатия
Большинство читателей Life.ru не поддержали идею ввести отпуска для зачатия
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В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск («демографическую неделю») ради роста рождаемости. Читатели Life.ru в большинстве своём не оценили эту идею, отметив, что на благое дело время всегда найдётся, а люди рожают, когда есть необходимые условия.
«Рожают, когда есть жильё, сады и зарплаты», «Лучше ввести небольшой первоначальный взнос по ипотеке и адекватный процент», — отметили пользователи.
Также прозвучало мнение, что ни один работодатель не пойдёт на такие меры, ведь после оплачиваемого «демографического» отпуска сотрудницы ещё и уйдут в декрет.
Скриншот © Life.ru
Скриншот © Life.ru
Скриншот © Life.ru
Прозвучали и шутливые предложения. Например, выключать свет с 22:00 до полуночи для повышения рождаемости. Кое-кто начал искать мужа специально для «демографического отпуска». А некоторые комментаторы откровенно признались, что потратили бы свободное время на сон, так как через девять месяцев после «демографической недели» вообще спать не будешь. Знатоки гороскопов призвали ни в коем случае не вводить отпуска для зачатия в январе, ведь «столько Дев мы не выдержим».
Скриншот © Life.ru
Скриншот © Life.ru
Скриншот © Life.ru
Напомним, ранее депутат Государственной думы Георгий Арапов предложил ввести новый вид ежегодного оплачиваемого отпуска под названием «демографическая неделя». Он призвал рассмотреть возможность внедрения данного отпуска и, при положительном решении, подготовить соответствующие изменения в законодательстве в сотрудничестве с профильными учреждениями. По мнению парламентария, введение так называемой «демографической недели» позволит людям прийти к состоянию внутреннего комфорта, необходимого для принятия решения о создании семьи. Кроме того, такая неделя может стать возможностью для одиноких людей познакомиться и построить серьёзные отношения.