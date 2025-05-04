Можем не удержать позиции: Путин назвал важнейшую проблему современной России
Путин: Улучшение демографии является принципиальным вопросом для России
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Улучшение демографической ситуации является принципиальным для России вопросом, учитывая размер территории страны и имеющихся у неё «хороших, здоровых амбиций». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» авторства Саиды Медведевой и Павла Зарубина для телеканала «Россия-1».
«От этого зависит будущее страны. Это потенциал, наш потенциал. Такие гиганты сейчас возникли, очень быстро развиваются. А у нас при нашей территории… Посчитать данные с новыми территориями — наверное, будет 150 миллионов [человек]. Наверное. Надо посчитать по-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими, со здоровыми амбициями», — сказал российский лидер.
Глава России пояснил, что в случае, если демографическая ситуация не исправится, то страна может не удержать свои позиции. Именно поэтому демография является одним из самых важных и принципиальных вопросов, подытожил президент.
Ранее Владимир Путин назвал доверие граждан к властям одним из важнейших условий для стабильного развития России. Он добавил, что ради таких взаимоотношений руководства страны с её народом необходимо эффективно и честно работать на повышение благосостояние населения.