Можем не удержать позиции: Путин назвал важнейшую проблему современной России

Улучшение демографической ситуации является принципиальным для России вопросом, учитывая размер территории страны и имеющихся у неё «хороших, здоровых амбиций». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» авторства Саиды Медведевой и Павла Зарубина для телеканала «Россия-1».

«От этого зависит будущее страны. Это потенциал, наш потенциал. Такие гиганты сейчас возникли, очень быстро развиваются. А у нас при нашей территории… Посчитать данные с новыми территориями — наверное, будет 150 миллионов [человек]. Наверное. Надо посчитать по-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими, со здоровыми амбициями», — сказал российский лидер.

Глава России пояснил, что в случае, если демографическая ситуация не исправится, то страна может не удержать свои позиции. Именно поэтому демография является одним из самых важных и принципиальных вопросов, подытожил президент.