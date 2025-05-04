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4 мая, 12:25

Путин откровенно рассказал о минусах работы президентом

Путин назвал перезагрузку и дефицит времени минусами в работе президента

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о недостатках своей должности. По его словам, пост главы государства подразумевает острую нехватку свободного времени и огромную нагрузку, что выливается в невозможность часто видеться с семьёй. Об этом российский лидер сказал журналисту Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удаётся уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это всё компенсируют», — пояснил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле
Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле

Также в интервью президент России Владимир Путин заявил, что регулярно размышляет о том, кто мог бы занять его место на высшем государственном посту, когда придёт время. При этом окончательный выбор, как он подчеркнул, будет принадлежать гражданам страны.

Татьяна Миссуми
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