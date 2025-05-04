Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле
Владимир Путин. Фото © Life.ru
В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным для телеканала «Россия-1», президент РФ Владимир Путин продемонстрировал свою кремлевскую резиденцию, в которой, как выяснилось, даже оборудован личный спортзал.
Глава государства лично провёл съёмочную группу по апартаментам, шутливо назвав тренажерный зал «самой главной частью» квартиры. Он рассказал, что старается ежедневно выделять около 1,5 часа на занятия спортом, обычно по утрам. В ходе беседы Путин также объяснил происхождение недавней ссадины на лице, пояснив, что случайно поранился во время тренировки. Кроме того, президент упомянул, что помимо занятий в зале, он старается регулярно плавать и кататься на льду для поддержания необходимого уровня кардионагрузки.
Также в новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» пролился свет на насыщенный рабочий ритм Владимира Путина. В частности, в день съёмок, совпавший с годовщиной первых президентских выборов, в которых он участвовал в 2000 году, глава государства завершил работу в 01:35 мск. Путин успел провести внушительное количество встреч: пять публичных и тридцать пять, оставшихся за кадром. Сам президент отметил, что даже после столь интенсивного графика в его повестке дня оставались «незначительные вопросы», требующие внимания.