Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным для телеканала «Россия-1», президент РФ Владимир Путин продемонстрировал свою кремлевскую резиденцию, в которой, как выяснилось, даже оборудован личный спортзал.

Глава государства лично провёл съёмочную группу по апартаментам, шутливо назвав тренажерный зал «самой главной частью» квартиры. Он рассказал, что старается ежедневно выделять около 1,5 часа на занятия спортом, обычно по утрам. В ходе беседы Путин также объяснил происхождение недавней ссадины на лице, пояснив, что случайно поранился во время тренировки. Кроме того, президент упомянул, что помимо занятий в зале, он старается регулярно плавать и кататься на льду для поддержания необходимого уровня кардионагрузки.