Путин признался, что заканчивает работать далеко за полночь

Как стало известно из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показанного на телеканале «Россия-1», у президента России Владимира Путина крайне напряжённый рабочий график. В частности, в день съёмок, пришедшийся на годовщину первых выборов с его участием в 2000 году (в ночь на 27 марта), глава государства завершил свою работу в 01:35 по московскому времени.

К этому моменту он провёл пять публичных и тридцать пять непубличных встреч и совещаний. По словам президента, даже после этого он не закончил все дела и ему оставались «кое-какие вопросы, ну мелочи». Путин также отметил, что его рабочее место находится недалеко от кремлёвской квартиры, и признался, что в последние три года он преимущественно ночует именно там.