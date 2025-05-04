Путин: После развала СССР Запад стремился разделить Россию ещё на 4-5 частей
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
После развала СССР Запад считал, что Россия ослабла, и стремился разделить Российскую Федерацию ещё на 4 или 5 частей. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части. И самая большая из них — это Российская Федерация. Её тоже нужно разделить на 4-5 частей», — объяснил президент.
Путин добавил, что ответственность за будущее страны лежала на нём. И тогда он начал трудиться ради того, чтобы Запад никогда не добился желаемого.
Ранее Владимир Путин рассказал, что в самом начале XXI века отношения между Россией и Штатами находились на том уровне, когда главы обоих государств могли спокойно и непринуждённо выпить чаю в Кремле. Президент РФ добавил, что сейчас далеко не каждый политик, совершающий деловой визит в нашу страну, может побывать в квартире российского лидера в Кремле, так как для этого необходим высокий уровень доверия.