Путин: После развала СССР Запад стремился разделить Россию ещё на 4-5 частей

После развала СССР Запад считал, что Россия ослабла, и стремился разделить Российскую Федерацию ещё на 4 или 5 частей. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части. И самая большая из них — это Российская Федерация. Её тоже нужно разделить на 4-5 частей», — объяснил президент.

Путин добавил, что ответственность за будущее страны лежала на нём. И тогда он начал трудиться ради того, чтобы Запад никогда не добился желаемого.