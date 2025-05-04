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Регион
4 мая, 08:48

Путин: Примирение с украинской частью русского народа неизбежно

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Примирение с украинской частью русского народа неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

РФ воюет не с украинским народом, заявил Путин
РФ воюет не с украинским народом, заявил Путин

Ранее глава государства обвинил ЕС в принуждении Киева воевать до последнего украинца. Брюссель жаждет нанести России стратегическое поражение, отметил президент.

Никита Никонов
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