Путин: Примирение с украинской частью русского народа неизбежно

Примирение с украинской частью русского народа неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.