День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:53

Путин постоянно думает, как повысить доверие россиян к власти

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава РФ Владимир Путин рассказал, что постоянно размышляет над тем, как сделать жизнь россиян лучше и повысить их доверие к власти. Это заявление российский лидер сделал в ходе интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» авторства Саиды Медведевой и Павла Зарубина для телеканала «Россия-1».

Президент пояснил, что для стабильности в стране необходимы условия, которые обеспечат её развитие и безопасность, а важнейшим из них является доверие граждан к высшим должностным лицам государства. А для таких доверительных отношений нужно эффективно и честно трудиться ради повышения благосостояния людей.

«Понятно, что всегда люди смотрят вперёд и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие — а именно доверие к власти — в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплочённость общества является основой всех наших достижений», — подытожил президент.

Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле
Путин признался, что старается каждый день заниматься в спортзале в Кремле

Ранее Владимир Путин отметил, что России удалось добиться хороших показателей по уровню благосостояния граждан. Российский лидер пояснил, что в настоящее время число людей, которые живут за чертой бедности, снизилось до самого низкого значения за всю новейшую историю страны.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar