Путин постоянно думает, как повысить доверие россиян к власти

Глава РФ Владимир Путин рассказал, что постоянно размышляет над тем, как сделать жизнь россиян лучше и повысить их доверие к власти. Это заявление российский лидер сделал в ходе интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» авторства Саиды Медведевой и Павла Зарубина для телеканала «Россия-1».

Президент пояснил, что для стабильности в стране необходимы условия, которые обеспечат её развитие и безопасность, а важнейшим из них является доверие граждан к высшим должностным лицам государства. А для таких доверительных отношений нужно эффективно и честно трудиться ради повышения благосостояния людей.

«Понятно, что всегда люди смотрят вперёд и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие — а именно доверие к власти — в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплочённость общества является основой всех наших достижений», — подытожил президент.