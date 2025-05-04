Путин сообщил, что уровень бедности в РФ самый низкий за всю новейшую историю

Россия смогла достичь хороших показателей по уровню благосостояния населения, в стране количество людей за чертой бедности сократилось до самого низкого уровня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю», — подчеркнул российский лидер.