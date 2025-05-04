Путин сообщил, что уровень бедности в РФ самый низкий за всю новейшую историю
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Россия смогла достичь хороших показателей по уровню благосостояния населения, в стране количество людей за чертой бедности сократилось до самого низкого уровня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1».
«Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю», — подчеркнул российский лидер.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишутиным сообщила, что в прошлом году доля россиян с доходами ниже уровня бедности составила исторический минимум — 7,2%. Она также поделилась планами правительства по дальнейшему снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей.