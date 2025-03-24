Голикова: Число бедных россиян сократилось до минимума за всю историю

В прошлом году доля россиян с доходами ниже уровня бедности составила исторический минимум — 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишутиным.

«Мы зафиксировали этот показатель на уровне 7,2%. Это самый низкий уровень с начала 2000-х и в истории России в целом», — подчеркнула она.

По словам Голиковой, страна уверенно движется к снижению бедности и уже достигла значительных успехов.

Вице-премьер также поделилась планами правительства по дальнейшему снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей. В рамках этих инициатив будет усовершенствована система поддержки, в том числе введение семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года.