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24 марта, 10:35

Голикова: Число бедных россиян сократилось до минимума за всю историю

В прошлом году доля россиян с доходами ниже уровня бедности составила исторический минимум — 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишутиным.

«Мы зафиксировали этот показатель на уровне 7,2%. Это самый низкий уровень с начала 2000-х и в истории России в целом», — подчеркнула она.

По словам Голиковой, страна уверенно движется к снижению бедности и уже достигла значительных успехов.

Вице-премьер также поделилась планами правительства по дальнейшему снижению уровня бедности, особенно среди многодетных семей. В рамках этих инициатив будет усовершенствована система поддержки, в том числе введение семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года.

Названы три фактора, которые помогли победить крайнюю бедность в России
Названы три фактора, которые помогли победить крайнюю бедность в России

Ранее президент России Владимир Путин отметил снижение уровня бедности в стране. Об этом он заявил в конце января во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который сообщил, что в городе количество людей, живущих за чертой бедности, сократилось на одну треть.

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Life.ru

Марина Фещенко
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