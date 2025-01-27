Путин заявил о снижении бедности в России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на падение уровня бедности в нашей стране. Об этом глава государства сказал во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Чиновник отчитался, что в городе на треть сократилось количество бедных людей.

«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло — это хорошо», — пояснил Путин.