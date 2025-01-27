Путин заявил о снижении бедности в России
Путин заявил, что показатель бедности находится на удовлетворительном уровне
Владимир Путин и Александр Беглов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин обратил внимание на падение уровня бедности в нашей стране. Об этом глава государства сказал во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Чиновник отчитался, что в городе на треть сократилось количество бедных людей.
«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло — это хорошо», — пояснил Путин.
Также Беглов во время встречи показал Путину макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве. Комплекс появится на Пулковских высотах. Он будет включать шесть аллей славы, каждая из которых будет увековечивать память о фронтах, участвовавших в боях за Ленинград. Все аллеи будут сходиться к центральному 40-метровому обелиску.