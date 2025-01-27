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27 января, 15:43

Беглов показал Путину макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. В ходе встречи градоначальник представил российскому лидеру проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвящённого Ленинградской битве — одной из наиболее героических и трагических страниц Великой Отечественной войны.

Видео © Пресс-служба Кремля

Комплекс будет включать шесть аллей славы, каждая из которых будет увековечивать память о фронтах, участвовавших в боях за Ленинград. Все аллеи будут сходиться к центральному 40-метровому обелиску, внутри которого планируется установить световой луч, символизирующий Вечный огонь.

«Красиво получится», - резюмировал Путин, выслушав доклад Беглова и осмотрев соответствующий макет.

Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и лагерями смерти
Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и лагерями смерти

Ранее президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Позже глава государства принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады фашистов. Он напомнил, что осада города с мирными жителями является одним из самых страшных преступлений против человечества.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Марина Фещенко
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