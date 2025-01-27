Беглов показал Путину макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. В ходе встречи градоначальник представил российскому лидеру проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвящённого Ленинградской битве — одной из наиболее героических и трагических страниц Великой Отечественной войны.
Видео © Пресс-служба Кремля
Комплекс будет включать шесть аллей славы, каждая из которых будет увековечивать память о фронтах, участвовавших в боях за Ленинград. Все аллеи будут сходиться к центральному 40-метровому обелиску, внутри которого планируется установить световой луч, символизирующий Вечный огонь.
«Красиво получится», - резюмировал Путин, выслушав доклад Беглова и осмотрев соответствующий макет.
Ранее президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Позже глава государства принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады фашистов. Он напомнил, что осада города с мирными жителями является одним из самых страшных преступлений против человечества.
Пресс-служба Кремля