Беглов показал Путину макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. В ходе встречи градоначальник представил российскому лидеру проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвящённого Ленинградской битве — одной из наиболее героических и трагических страниц Великой Отечественной войны.

Комплекс будет включать шесть аллей славы, каждая из которых будет увековечивать память о фронтах, участвовавших в боях за Ленинград. Все аллеи будут сходиться к центральному 40-метровому обелиску, внутри которого планируется установить световой луч, символизирующий Вечный огонь.