Названы три фактора, которые помогли победить крайнюю бедность в России

Статистика Росстата об отсутствии семей, сталкивающихся с нехваткой денег на еду, говорит о том, что в России наконец-то победили крайнюю бедность. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Такую положительную тенденцию специалист связал с несколькими факторами.

Во-первых, как отметил Сафонов, с января текущего года российские семьи, которые зарабатывали ниже прожиточного минимума, начали получать единое пособие в повышенном размере. Его размер, напомнил эксперт, составляет 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

"Таким образом семьи получают дополнительный доход в виде социальных пособий, которые доводят их доходы до уровня прожиточного или чуть выше прожиточного минимума <…> Крайняя бедность у нас, можно сказать, побеждена", — сказал профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

Также он назвал ещё два фактора, которые смогли свести к нулю число крайне бедных семей в России. Это рост доходов населения, опережающий уровень инфляции, и "дефицит кадров в секторах экономики, где в наибольшей степени эти кадры востребованы".