В Госдуме связали с успехом соцполитики отсутствие в РФ семей, которым не хватает денег на еду
Бессараб: В РФ нет семей с нехваткой денег на еду благодаря успеху соцполитики
Статистика Росстата об отсутствии в России семей, сталкивающихся с нехваткой денег на еду, демонстрирует успех социальной политики нашей страны. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки", — сказала парламентарий в беседе с "Лентой.ру".
Как отметила Бессараб, направления социальной политики касаются различных наиболее уязвимых категорий соотечественников. По словам депутата, работа в этом направлении является сложной, повсеместной и последовательной. Она также напомнила, что государство регулярно повышает МРОТ и прожиточный минимум.
Ранее Росстат объявил, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Тем не менее у 11,2% граждан есть сложности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, а 36,6% не могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.
Life.ru