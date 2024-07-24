В Госдуме связали с успехом соцполитики отсутствие в РФ семей, которым не хватает денег на еду

Статистика Росстата об отсутствии в России семей, сталкивающихся с нехваткой денег на еду, демонстрирует успех социальной политики нашей страны. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки", — сказала парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Как отметила Бессараб, направления социальной политики касаются различных наиболее уязвимых категорий соотечественников. По словам депутата, работа в этом направлении является сложной, повсеместной и последовательной. Она также напомнила, что государство регулярно повышает МРОТ и прожиточный минимум.