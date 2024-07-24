В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России впервые не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Это следует из данных Росстата, которые проанализировали СМИ. В 2023 году об этом заявили в 0,1% домохозяйств, а 20 лет назад, когда показатель начали публиковать, — 4,4%.

Кроме того, как пишет РИА "Новости", количество семей, у которых есть финансы на приобретение всего необходимого, за минувший год выросло с 2,7% до 3,4%. Лучший результат наблюдался только в 2019 году — 3,5%. Однако выросло число семей, у которых достаточно денег на покупку еды, одежды и товаров длительного пользования, но не автомобиля или недвижимости — с 34,6% до 36,6%.

В то же время доля домохозяйств, которые не могут позволить товары длительного пользования, уменьшилась с 49,7% до 48,7%, а число семей, способных приобрести еду, но не оплатить одежду или счета по ЖКХ, — с 12,9% до 11,2%. Ещё 0,1% не смогли оценить своё финансовое положение.