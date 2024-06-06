В Росстате озвучили численность населения России на 1 апреля этого года
Росстат: Численность населения России на 1 апреля составила 146 млн человек
В России по данным на 1 апреля проживает 146 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном на сайте Росстата докладе о социально-экономическом положении в России за январь – апрель 2024 года.
"По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 апреля 2024 года составила 146,0 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 138,7 тыс. человек, или на 0,1% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 76,5 тыс. человек, или на 0,05%)", — указано в докладе.
Таким образом, в первом квартале нынешнего года на фоне схожего периода в прошлом — в 68 регионах отмечался рост числа родившихся, а в 71 субъекте — увеличение числа умерших. В целом в этот период число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Вместе с тем естественный прирост в первом квартале этого года зафиксирован в девяти регионах РФ.
Ранее Росстат рассказал о реальных зарплатах в России. Речь идёт о средних доходах, скорректированных на уровень инфляции. В марте эти показатели ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале.
Life.ru