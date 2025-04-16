«Подтянуть уровень доходов»: Названы цели двухэтапной индексации пенсий с 2026 года

Двухэтапная система индексации страховых пенсий, которая начнёт действовать с 2026 года, необходима для выполнения поручения президента России Владимира Путина о снижении уровня бедности в стране в два раза к 2030 году. Об этом рассказала экономист Светлана Петрова.

Кроме того, по её словам, новая система индексации пенсий направлена на поддержку имиджа социального государства, коим и является Россия. Эксперт подчеркнула, что двухэтапная индексация позволят подтянуть размер выплат к уровню инфляции.

«Улучшить материальное положение пенсионеров вряд ли эта система сможет. Хотя бы подтянет уровень доходов. Уровень получаемой пенсии будет каждый год индексироваться на уровень инфляции», — отметила собеседница 360.ru.