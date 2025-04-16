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16 апреля, 10:59

«Подтянуть уровень доходов»: Названы цели двухэтапной индексации пенсий с 2026 года

Эксперт Петрова: Цель двухэтапной индексации пенсий — снижение уровня бедности

Счастливые российские пенсионеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Счастливые российские пенсионеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Двухэтапная система индексации страховых пенсий, которая начнёт действовать с 2026 года, необходима для выполнения поручения президента России Владимира Путина о снижении уровня бедности в стране в два раза к 2030 году. Об этом рассказала экономист Светлана Петрова.

Кроме того, по её словам, новая система индексации пенсий направлена на поддержку имиджа социального государства, коим и является Россия. Эксперт подчеркнула, что двухэтапная индексация позволят подтянуть размер выплат к уровню инфляции.

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«Улучшить материальное положение пенсионеров вряд ли эта система сможет. Хотя бы подтянет уровень доходов. Уровень получаемой пенсии будет каждый год индексироваться на уровень инфляции», — отметила собеседница 360.ru.

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Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 2026 года будет введена двухэтапная система индексации пенсий. Позже вице-премьер Татьяна Голикова объяснила суть реформы. По её словам, с 2026 года пенсии будут повышаться два раза в год: в феврале и апреле.

Борис Эльфанд
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