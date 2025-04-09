Россия вернётся к двухэтапной индексации страховых пенсий в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды — в феврале и апреле, сначала выплаты будут увеличены на уровень инфляции, а позже произойдёт дополнительная корректировка. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда в национальном центре «Россия».

«Хочу напомнить, что мы с вами приняли решение, что с 1 января 2026 года мы возвращаемся к двухэтапной индексации страховых пенсий. Это, безусловно, более существенное повышение доходов наших пенсионеров, поскольку это двойная индексация», — заявила Голикова.

Она также сообщила, что в России завершено формирование стратегии действий в интересах пожилых граждан до 2030 года, и документ уже готов к подписанию. Основными целями станут укрепление ценностей семьи и уважительного отношение к пожилым людям, а также создание условий для реализации личностного потенциала и расширение участия пожилых граждан в общественной жизни.

«Конечно, мы рассчитываем на то, что все регионы развернут программы активного долголетия, и к 2030 году эти программы охватят более 40% граждан старшего возраста», — добавила вице-премьер.