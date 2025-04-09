Россиянка дошла до Верховного суда и отстояла право на доплату к пенсии без «Госуслуг»

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России признала незаконным отказ в назначении доплаты к пенсии из-за отсутствия аккаунта на портале «Госуслуги». Такая история произошла с москвичкой Галиной Бобровой, которая в апреле 2022 года обратилась в отдел соцзащиты населения в Южном Бутово с просьбой назначить ей региональную социальную доплату к пенсии. Женщина является неработающим пенсионером и нуждается в поддержке до уровня городского социального стандарта.

Сотрудники соцзащиты сообщили, что для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Однако пенсионерка отказалась, опасаясь за безопасность своих персональных данных в Интернете.

Боброва обжаловала решение соцзащиты в Зюзинском суде Москвы, но вновь получила отказ. После этого она продолжила борьбу, обращаясь в вышестоящие инстанции, пока не дошла до Верховного суда. Там поддержали позицию истца, отменив решения нижестоящих судов и направив дело на новое рассмотрение в Зюзинский районный суд в ином составе.

«Просила признать отказ ответчика в назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта в связи с подачей заявления на эту выплату на бумажном носителе, а не в электронной форме, незаконным, обязать ответчика устранить нарушение её прав и назначить названную доплату со дня подачи заявления, то есть с 21 апреля 2022 г.», — говорится в определении Судебной коллегии.