Доступ к финансам на «Госуслугах» закроют на 72 часа при подозрении на взлом
Портал «Госуслуги» будет на 72 часа блокировать доступ к финансовой информации пользователя, если у системы возникнут подозрения на попытку взлома мошенниками. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении министерства.
Таким образом, сервис временно закроет доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Вместе с тем при подозрении на взлом аккаунта с помощью Госуслуг нельзя будет зайти на некоторые ресурсы. К примеру, станет недоступна авторизация на сайтах микрофинансовых организаций и активация мобильного приложения «Госключ».
Ранее Life.ru рассказывал, что в новом сервисе на «Госуслугах» появится возможность проверки SIM-карт, зарегистрированных на имя пользователя. Это позволит отрезать мошенникам некоторые пути к получению персональных данных.
Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov