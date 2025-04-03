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3 апреля, 11:04

Доступ к финансам на «‎Госуслугах» закроют на 72 часа при подозрении на взлом

Портал «Госуслуги» будет на 72 часа блокировать доступ к финансовой информации пользователя, если у системы возникнут подозрения на попытку взлома мошенниками. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, сервис временно закроет доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Вместе с тем при подозрении на взлом аккаунта с помощью Госуслуг нельзя будет зайти на некоторые ресурсы. К примеру, станет недоступна авторизация на сайтах микрофинансовых организаций и активация мобильного приложения «Госключ».

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Ранее Life.ru рассказывал, что в новом сервисе на «Госуслугах» появится возможность проверки SIM-карт, зарегистрированных на имя пользователя. Это позволит отрезать мошенникам некоторые пути к получению персональных данных.

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Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Владимир Озеров
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