Доступ к финансам на «‎Госуслугах» закроют на 72 часа при подозрении на взлом

Портал «Госуслуги» будет на 72 часа блокировать доступ к финансовой информации пользователя, если у системы возникнут подозрения на попытку взлома мошенниками. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, сервис временно закроет доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Вместе с тем при подозрении на взлом аккаунта с помощью Госуслуг нельзя будет зайти на некоторые ресурсы. К примеру, станет недоступна авторизация на сайтах микрофинансовых организаций и активация мобильного приложения «Госключ».