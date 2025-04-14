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14 апреля, 09:40

Мишустин поручил Минтруду разработать план стратегии развития для пожилых граждан

Минтруд разработает план стратегии действий в интересах старшего поколения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

За полгода Минтруд России должен предоставить план реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства России.

«Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в 6-месячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии», — указано в распоряжении.

В рамках стратегии для повышения качества жизни старшего поколения будет проводиться индексация страховых выплат два раза в год, а также усовершенствование медицинской помощи и её доступности. Кроме того, всем предпринимательским инициативам граждан старшего поколения будет оказываться всесторонняя поддержка.

Напомним, что в 2026 году Россия перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий. В феврале они будут увеличиваться с учётом уровня инфляции за предыдущий год, а в апреле — в зависимости от роста доходов Социального фонда.

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Полина Никифорова
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