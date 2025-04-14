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14 апреля, 08:05

Россиянам напомнили о двухэтапной индексации страховых пенсий с 2026 года

Мишустин: Россия перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уже с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Со следующего года мы будем осуществлять индексацию страховых пенсий в два этапа. В феврале они будут увеличены с учетом уровня инфляции за предыдущий год, а в апреле — в зависимости от роста доходов Социального фонда», — отметил он.

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Глава правительства подчеркнул, что кабинет министров утвердил стратегию действий в интересах пожилых граждан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что женщины, родившие и воспитавшие троих детей, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного срока. Если детей пятеро и более, возраст выхода на пенсию снижается до 50 лет.

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Марина Фещенко
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