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13 апреля, 13:34

В Госдуме напомнили, кто имеет право выхода на досрочную пенсию

Депутат Бессараб: Матери пятерых детей могут выходить на пенсию в 50 лет

Пенсионное удостоверение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Пенсионное удостоверение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Женщины, родившие и воспитавшие троих детей, получают право выйти на пенсию на три года раньше установленного срока. Для многодетных матерей с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию снижается до 50 лет, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Если мама родила и воспитала троих детей, то она имеет право выйти на пенсию на три года раньше. А если пятерых и больше, то можно выйти на пенсию и в 50 лет», — привела пример политик в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, особые условия также распространяются на граждан, работающих во вредных или опасных условиях труда, включая сотрудников МЧС и военнослужащих. Ещё одна категория — люди с длительным трудовым стажем: мужчины при 42 годах стажа и женщины при 37 годах могут претендовать на досрочное пенсионное обеспечение.

Бессараб отметила, что эти нормы закреплены в российском законодательстве, однако конкретные условия могут зависеть от дополнительных факторов, таких как характер работы, региональные льготы и возможные изменения в пенсионной системе. Важно учитывать, что требования к стажу и другим критериям могут уточняться, поэтому перед оформлением досрочной пенсии стоит проконсультироваться в Пенсионном фонде.

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Ранее Светлана Бессараб рассказала, как часть пенсионеров может получить разовую выплату в размере свыше 400 тысяч рублей в 2025 году. Это касается тех граждан, чьи пенсионные накопления не превышают 10% прожиточного минимума для пенсионеров, и которые не подавали заявление на получение выплаты.

Юрий Лысенко
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