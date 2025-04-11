В ГД объяснили, кто из россиян получит более 400 тысяч рублей пенсии разом в 2025 году

В России некоторые граждане смогут получить разовую выплату пенсионных накоплений размером более 400 тысяч рублей в текущем году, но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Единовременная выплата накопительной пенсии назначается в случае, если размер накоплений не превысил 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в России. Согласно закону «О накопительной пенсии» единовременная выплата производится гражданам, не сформировавшим права на срочную (ежемесячную) выплату и достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины)», — пояснила она.

Депутат напомнила, что в 2025 году выплата всей накопительной пенсии разом возможна, если она составила 411 750 рублей или менее – из расчёта 152,5 рубля (10% прожиточного минимума пенсионера), умноженные на 270 месяцев.