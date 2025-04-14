Экономист раскрыла секрет, как в будущем получать двойную пенсию
Финансист Мирзабалаева: Зарплата от 200 тысяч обеспечит двойную пенсию россиянам
Пенсионеры. Обложка © freepik
Специалисты с высокими доходами могут рассчитывать на пенсию вдвое больше обычной. Об этом заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью агентству «Прайм». Она отметила, что это касается тех, кто получает от 200 тысяч рублей и работает в регионах с высоким уровнем дохода.
Размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов, которые формируются из уплаченных страховых взносов и стажа работы. Максимально за год можно накопить 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
«За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое большей пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов», — заключила Мирзабалаева.
Ранее сообщалось, что женщины, родившие и воспитавшие троих детей, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного срока. Если детей пятеро и более, возраст выхода на пенсию снижается до 50 лет.