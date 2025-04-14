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14 апреля, 06:36

Экономист раскрыла секрет, как в будущем получать двойную пенсию

Финансист Мирзабалаева: Зарплата от 200 тысяч обеспечит двойную пенсию россиянам

Пенсионеры. Обложка © freepik

Пенсионеры. Обложка © freepik

Специалисты с высокими доходами могут рассчитывать на пенсию вдвое больше обычной. Об этом заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью агентству «Прайм». Она отметила, что это касается тех, кто получает от 200 тысяч рублей и работает в регионах с высоким уровнем дохода.

Размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов, которые формируются из уплаченных страховых взносов и стажа работы. Максимально за год можно накопить 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое большей пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов», — заключила Мирзабалаева.

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Ранее сообщалось, что женщины, родившие и воспитавшие троих детей, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного срока. Если детей пятеро и более, возраст выхода на пенсию снижается до 50 лет.

Антон Голыбин
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