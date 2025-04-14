Экономист раскрыла секрет, как в будущем получать двойную пенсию

Специалисты с высокими доходами могут рассчитывать на пенсию вдвое больше обычной. Об этом заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью агентству «Прайм». Она отметила, что это касается тех, кто получает от 200 тысяч рублей и работает в регионах с высоким уровнем дохода.

Размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов, которые формируются из уплаченных страховых взносов и стажа работы. Максимально за год можно накопить 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое большей пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов», — заключила Мирзабалаева.