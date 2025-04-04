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4 апреля, 03:56

В Соцфонде подсчитали число российских пенсионеров на 2025 год

Соцфонд: В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров

В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

Согласно последним данным Социального фонда России, на начало 2025 года в стране зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров. Об этом пишет РИА «Новости».

Основную массу получателей пенсионных выплат составляют граждане, получающие страховую пенсию по старости — их число достигло 33,4 миллиона человек. Ещё 2,2 миллиона россиян получают страховые пенсии по инвалидности, а 1,5 миллиона — по случаю потери кормильца. Социальные пенсии выплачиваются 3,5 миллионам граждан.

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Ранее в Госдуме подняли вопрос о совершенствовании системы пенсионного обеспечения. Депутат Сергей Гаврилов выступил с инициативой пересмотреть механизм индексации пенсий, предложив привязать их размер к реальной стоимости потребительской корзины. По его мнению, действующая методика расчёта не в полной мере учитывает фактические потребности пожилых людей.

Артём Гапоненко
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