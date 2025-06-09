«Плата за будущее нации»: В России призвали отключать молодым семьям интернет по ночам

Молодёжь в настоящее время реже задумывается о создании семьи. Парни и девушки больше любят проводить свободное время в соцсетях. Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил с 23:00 до 02:00 ограничивать доступ в Интернет тем, кто не имеет детей.

«Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны. Мы должны создать условия, при которых у пар появится стимул вернуться к реальному общению и осознанному родительству», – подчеркнул депутат в беседе с «Абзацем».

Иванов дополнил, что его инициатива не является подавлением свободы, это — разумное регулирование, которое направление на благо общества. По его словам, если человек не собирается заводить детей, это его выбор. Однако государство имеет право создавать условия для формирования семейных ценностей.

«Мы могли бы начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб. Участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи. Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда», – отметил Иванов.

По его словам, наша страна всегда славилась крепкими семьями, поэтому очень важно вернуть эту традицию. Депутат назвал это небольшой платой за будущее нации.