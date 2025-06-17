«Развращают общество»: В России захотели продавать секс-игрушки только по рецепту
Депутат Милонов: Секс-игрушки вредят рождаемости и должны продаваться по рецепту
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Аксессуары интимного характера нужно наделить статусом медицинских изделий, которые следует продавать только по рецепту врача. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные товары снижают уровень рождаемости в стране.
«Продукция интимного содержания, как правило, продаётся в специализированных магазинах. Я настаиваю, что подобного рода вещи не могут быть в свободном обращении. Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти «аксессуары», если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Абзацем».
Милонов выразил мнение, что данные товары вредят людям, и вообще они не нужны им. По его словам, продажа интимных аксессуаров развращает россиян. Депутат отметил, что это снижает уровень рождаемости в стране и негативно сказывается на ценностях в обществе. Если подобных магазинов вообще не будет, это принесёт пользу стране, пояснил парламентарий.
А ранее Life.ru рассказывал, что председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил выключать интернет по ночам для повышения рождаемости. По словам общественника, интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Именно поэтому следует выключать его с 23:00 до 02:00 тем, кто не имеет детей и не собирается их заводить.