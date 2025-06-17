«Развращают общество»: В России захотели продавать секс-игрушки только по рецепту

Аксессуары интимного характера нужно наделить статусом медицинских изделий, которые следует продавать только по рецепту врача. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные товары снижают уровень рождаемости в стране.

«Продукция интимного содержания, как правило, продаётся в специализированных магазинах. Я настаиваю, что подобного рода вещи не могут быть в свободном обращении. Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти «аксессуары», если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Абзацем».

Милонов выразил мнение, что данные товары вредят людям, и вообще они не нужны им. По его словам, продажа интимных аксессуаров развращает россиян. Депутат отметил, что это снижает уровень рождаемости в стране и негативно сказывается на ценностях в обществе. Если подобных магазинов вообще не будет, это принесёт пользу стране, пояснил парламентарий.