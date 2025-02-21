Учёные выяснили, что редкий секс повышает риск депрессии у женщин

Исследователи из Первой дочерней больницы Аньхойского медицинского университета в Китае обнаружили связь между низкой сексуальной активностью (менее 11 половых контактов в год) и депрессией у женщин. Результаты работы были опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (TJSM). В исследовании участвовали более шести тысяч американок от 20 до 59 лет. Учёные проанализировали данные участниц и собрали информацию о частоте их сексуальной жизни.

Из общего числа испытуемых 1869 женщин сообщили, что занимаются сексом от нуля до 11 раз в год, что исследователи классифицировали как низкую активность. Дальнейший анализ показал, что у участниц с такой частотой половых контактов риск развития депрессии был выше по сравнению с теми, кто занимался сексом чаще, что подтверждали результаты анкетирования.

Ученые отметили, что эта связь оставалась значимой даже с учётом уровня образования, индекса массы тела, состояния здоровья, наличия вредных привычек и проблем со сном, однако варьировалась в зависимости от семейного положения. Связь между низкой сексуальной активностью и депрессией может быть двусторонней: редкий секс может ухудшать психическое здоровье, а депрессия, в свою очередь, может приводить к снижению интереса к сексуальной жизни.