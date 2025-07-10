Упрощаем позы: Life.ru узнал, когда и как заниматься сексом в жару, чтобы не схватить инфаркт

Сексолог Лариса Никитина предупредила россиян о неочевидных угрозах, которые таит в себе интимная близость во время летнего зноя. В беседе с Life.ru специалист призвала быть предельно осторожными и не рисковать здоровьем ради удовольствия, ведь в жару даже привычные ласки могут обернуться серьёзными проблемами.

При жаре не так важно, чем именно вы занимаетесь – будь то приседания или секс. Главное – комфорт. Если в жарком помещении нет кондиционера, затенения или вентиляции, любое физическое или интимное занятие может быть вредным, так как организм должен чувствовать себя комфортно. Лариса Никитина Сексолог

Когда очень жарко, у мужчин нередко пропадает желание заниматься сексом, так как организм просто не настроен на активность при высокой температуре. Она посоветовала выбирать для любовных утех вечернее или раннее утреннее время. Непосредственно перед интимом стоит принять прохладный душ или даже использовать ментол, добавив его в гель для душа, чтобы быстро снизить температуру тела. Главное – обеспечить хорошую вентиляцию помещения и не заставлять себя заниматься сексом через силу, ведь учащённое сердцебиение и одышка могут стать предвестниками серьёзных проблем. Врач призвала в жару заниматься сексом реже, чем обычно, или переносить его на ночное время, так как банально может не выдержать сердце, и существенно возрастает риск инсультов и инфарктов.

«Во время жары нужно избегать поз, которые требуют интенсивной физической активности, особенно если организм уже испытывает перегрев и усталость. Это позы с высокой физической нагрузкой – например, «мужчина сверху» или «лёгкая поза» с активным движением, где оба партнёра активно работают мышцами. Позы, требующие длительного удержания – например, «наездница» или «миссионерская» с активным движением, особенно если партнёры устают быстро. Позы с сильным контактом, где много трения и интенсивных движений», – резюмировала сексолог.