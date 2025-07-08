Не только вентиляторы: Врач назвал 7 рабочих способов, как охладиться в жару и не испортить здоровье

Когда летняя жара достигает пика, особенно в условиях офиса без кондиционера, работа превращается в настоящее испытание. Чтобы сохранить концентрацию и работоспособность, нужно использовать проверенные способы охлаждения, адаптированные под рабочую обстановку.

Мы поговорили с врачом-терапевтом Кристиной Радиной, чтобы узнать, какие есть действенные и безопасные для организма способы охлаждения в московский зной. А жара, как недавно рассказывал Life.ru, будет сохраняться как минимум до выходных.

Как правильно охлаждаться в жару, чтобы не заболеть? Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

В жару в первую очередь нужно не допустить того состояния, когда ваше тело перегревается. Для этого лучше, если есть такая возможность, находиться в тени либо в хорошо проветриваемых помещениях. Можно, например, намочить пол водой, чтобы охладить температуру в помещении.

Также врач обращает наше внимание на то, что в жару обязательно нужно подбирать соответствующую одежду: «То есть никакой синтетики, никакой одежды не должно быть «в облипку». Предпочтение лучше отдавать светлым тканям, преимущественно, если вы находитесь на солнце, хлопковым и тем тканям, которые не прилегают к коже», — поясняет эксперт.

Также во время жары нужно пить большое количество жидкости. Но не абы каких, а избегая употребления сладких газированных напитков, кофе и алкоголя.

Лучше отдать предпочтение простой воде, газированной или без газа. Обязательно в жару нужно соблюдать питьевой режим. Кристина Радина Врач-терапевт

Для того чтобы охладиться, можно использовать различные методы. Например, накрывать свои части тела влажным прохладным полотенцем. Оно не должно быть очень холодным.

То есть экстремальные методы охлаждения, например, когда вы из жаркой погоды, как из бани, сразу же окунаетесь в ледяной душ, не очень хороши, потому что здесь есть риск для сердечно-сосудистых заболеваний. Кристина Радина Врач-терапевт

Такие экстремальные способы охлаждения, как сразу же залезть в ванну со льдом, со слов терапевта, подойдут не всем людям. «Потому что есть определённые риски со стороны здоровья, лучше не экспериментировать», — говорит Кристина Радина.

Главные ошибки, после которых люди в жару болеют ангиной или попадают в больницу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VGstockstudio

Поэтому, если хотите безопасно охладиться в зной, предпочтение лучше отдавать прохладной воде. Если вы работаете из дома и есть такая возможность, то часто в течение дня ходите в душ и споласкивайтесь прохладной водой. Чем чаще, тем лучше.

Можно использовать мини-вентиляторы, пульверизаторы и распылять жидкость на поверхности тела. И это тоже будет хорошо охлаждать. Также я очень советую термальную воду, которую следует хранить в холодильнике. Так эффект будет приятнее. Кристина Радина Врач-терапевт