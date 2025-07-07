Аномальная жара в Москве в июле 2025: сколько продлится пекло и как избежать инфаркта

На фоне тревожных сводок с Gismeteo.ru и официальных заявлений синоптиков Россия стоит на пороге аномальной жары — +33 °C по Москве ожидаются с 10 июля. После прохладного начала лета и грозового разгула нам обещают настоящий термический удар. Жара диктует свои правила: дневной воздух «варится», а атмосферное давление скачет, вызывая не только мощные ливни и грозы, но и плохое самочувствие у людей.

Сочетание аномально тёплой весны, сухого климата, глобального тренда на потепление, а также мощного антициклона приводит к тому, что с 10 июля 2025 года нас ждёт экстремальная жара — до +33 °C в Москве. Такая температура прогреет почву и атмосферу, усилит нагрузку на органы людей, создаст предпосылки для сильных гроз и скачков давления. Такая погода — это классическая модель, которая уже в 1972 и 2010 годах оборачивалась пожарами, смогом и массовыми недомоганиями.

Кто в зоне риска получить инфаркт и другие проблемы со здоровьем из-за жары, можно ли уже купаться в море при такой температуре и как защитить себя от теплового удара? На все вопросы отвечает Life.ru.

Прогноз погоды на июль 2025 в России

Жара в Москве: прогноз погоды на 10 дней, где будет пекло, какая температура в море. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Июль 2025 года в Москве начался с переменчивой погоды, однако начиная с 7 июля синоптики ожидают постепенного подъёма столбиков термометров до +27…+30 °C, а 10 июля вполне вероятен пик — +33 °C, который сохранится до 11-го числа, после чего температура слегка снизится — до +27…+29 °C — с возвращением дождей и гроз к 13 июля. Эти два дня, 10 и 11 июля, окажутся самыми жаркими в Москве: до +32…+35 °C, а затем вслед за западным циклоном придёт прохлада — вместе с ливнями, грозами и даже градом. Так формируются классические последствия «волны жары». После нескольких дней духоты и пекла следует кратковременное охлаждение, щедро приправленное экстремальными ливнями и грозами.

Погода в Санкт-Петербурге в июле 2025

На Северную столицу в июле обрушится иной климатический сценарий — относительно прохладный и дождливый. Согласно данным синоптиков, первую неделю стоит ждать слабой жары +21…+27 °C днём, +11…+15 °C ночью при облачности и кратковременных осадках. В целом за весь месяц будет около 13 дождливых дней, облачных — семь, ясных — чуть больше трёх, с влажностью около 76% и давлением на уровне 759 мм ртутного столба. Некоторые сайты прогнозов погоды пишут, что средняя температура в Петербурге обычно держится около +19 °C, и в этот раз ожидается, что она даже не превысит нормы, осадков также будет больше обычного — около 83 мм.

Погода на курортах России: Сочи, Анапа и Крым

Какая погода в июле на Черноморском побережье и Кавказе. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Лето 2025 на юге России обещает быть благоприятным для отдыха. В Сочи первая декада июля начнётся умеренно: +22…+25 °C днём, +16…+21 °C ночью, с переменами между кратковременными дождями и ясной погодой. В среднем за месяц дневные температуры будут держаться около +26 °C, к концу июля местами достигая +31 °C, с температурой воды примерно +25 °C.

В Анапе синоптики прогнозируют аналогичные показатели — +24…+27 °C днём и +18…+20 °C ночью. В первую декаду месяца облачно либо дождливо, затем — ждёт преимущественно ясная и тёплая погода с температурой около +29 °C. Крым, особенно его южное побережье, ожидает мягкое и комфортное лето без резких скачков: средняя температура около +28…+30 °C, воды Чёрного моря подогреты до +25 °C.

Температура воды в морях в июле 2025: можно ли купаться

Погода на июль 2025: курорты России и температура воды в июле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / skimin0k

В июле 2025 года температура воды на популярных южных курортах России — в Сочи, Анапе, Геленджике и Крыму — будет комфортной для купания и в большинстве случаев даже превышающей климатическую норму. Сезон, по сути, уже в полном разгаре, и, несмотря на прохладное начало месяца, море стабильно тёплое, особенно после 10 июля, когда южные регионы попадут под воздействие мощного антициклона с сухой и жаркой погодой.

По официальным данным сервиса Gismeteo и наблюдениям погодных станций, температура воды на Черноморском побережье Краснодарского края уже в первой декаде июля колеблется в пределах +23…+25 °C. Это практически идеальные условия для купания: вода теплее воздуха по утрам, а к обеду прогревается до комфортной температуры. В Сочи, где берег галечный и море быстро прогревается, купаться можно уже с раннего утра: волна относительно спокойная, и вода стабильна даже после кратковременных ночных дождей.

В Анапе и Геленджике, где песчаные отмели и более мелководные участки, температура воды прогревается ещё быстрее: к 7–10 июля уже до +24…+26 °C, а во второй половине месяца возможен и рост до +27 °C. Это результат затяжной солнечной активности и слабооблачной погоды, которая минимизирует ночное охлаждение и усиливает дневной нагрев воды.

На крымском побережье — в Ялте, Алуште, Севастополе — температура воды в Чёрном море в июле традиционно чуть ниже, чем на Кавказе, из-за глубины и открытого рельефа побережья. Однако уже к середине месяца она стабилизируется на уровне +23…+25 °C, особенно в заливных и бухтовых зонах. Это достаточная температура, чтобы купаться продолжительное время без переохлаждения, в том числе детям. Более тёплой окажется вода на западном и восточном побережье Крыма — в районе Евпатории, Феодосии и Керчи, где море менее глубокое и лучше прогревается.

Скачки атмосферного давления из-за жары в июле

Какая погода в июле 2025: аномальная жара, скачки атмосферного давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Аномальная жара — это серьёзный стресс для человеческого организма. Когда над регионом формируется устойчивый антициклон, атмосфера словно «замирает»: воздух становится неподвижным, ветры стихают, влажность нарастает и температура стремительно ползёт вверх. Под действием этого мощного атмосферного давления (выше 760 мм рт. ст.) тело начинает испытывать перегрузку: ускоряется сердцебиение, нарушается терморегуляция, сосуды расширяются, а вместе с потом организм теряет соли, электролиты — и давление начинает «гулять».

Такие резкие и стойкие повышения давления в атмосфере не проходят бесследно: особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией. Когда столбик термометра поднимается выше +30 °C и давление приближается к 765–770 мм рт. ст., у этих людей повышается риск инфаркта миокарда, гипертонического криза и обострения сердечной недостаточности. Особенно опасны не столько сами жаркие дни, сколько их продолжительность: чем дольше держится жара, тем сильнее изнашивается сердечно-сосудистая система. Даже у относительно здоровых людей может наблюдаться учащённое сердцебиение, мигрени, тяжесть в голове и снижение работоспособности.

Кроме сердечно-сосудистых пациентов в зоне риска находятся люди с заболеваниями лёгких: бронхиальной астмой, ХОБЛ, а также пациенты с ожирением и сахарным диабетом. У них обмен веществ и так нарушен, и жара только усиливает дефицит кислорода в тканях. Кроме того, жара резко снижает качество воздуха: в условиях антициклона городские выбросы, пыльца, смог и мелкие частицы висят в воздухе без вентиляции, что ухудшает работу дыхательной системы. Особенно страдают дети и беременные женщины: у них сосудистая система чувствительна, а теплообмен не так стабилен, как у взрослых мужчин.

Погода на июль 2025 в Москве: чем опасна жара и какие люди в зоне риска отправиться в больницу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Однако особую угрозу представляют контрастные смены давления, которые часто происходят сразу после волны жары. Когда мощный антициклон уступает место грозовому фронту, атмосфера буквально «проваливается»: давление может упасть на 10–20 единиц за сутки. Это сопровождается грозами, ливнями, шквалистым ветром и понижением температуры, что в совокупности создаёт двойную нагрузку на сосуды и сердце. Артерии, адаптированные к расширению в жару, при резком похолодании и падении давления могут сузиться, спровоцировав спазмы сосудов, тромбоз и в худшем случае инсульт или остановку сердца.