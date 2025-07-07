Температура в Москве может побить 30-летний рекорд на этой неделе

Жара, которая будет в Москве на протяжении недели, скорее всего, принесёт с собой дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

«У нас будет преобладать южный ветер. В условиях антициклона солнца будет много, поэтому погода ожидается довольно жаркая. И это не исключает кратковременных ливневых дождей с грозами. Наиболее вероятно, что они будут 8 и 9 июля, — подчеркнула специалист в интервью RT.

Позднякова дополнила, что летом такие погодные условия довольно типичные. Тем не менее после подобных дождей погода не сильно поменяется. По её словам, жара простоит минимум до выходных. Синоптик уточнила, что температура в столице приблизится к рекордно высоким показателям. Например, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году, тогда температура поднялась до 33,4°С. В этом году в Москве в этот день ждут жару до 35 градусов.

«И по ночам будет высокая температура — +15…+20 °С. В первые дни мы погреемся, но потом будем с трудом переносить столь жаркую погоду. В условиях города это не очень комфортно», — отметила Позднякова.