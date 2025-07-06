Грозы, град и ветер до 28 м/c: На 17 регионов России обрушится страшная непогода

В ближайшие дни в 17 регионах России ожидаются опасные погодные явления, включая сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Дагестане, где из-за интенсивных дождей возможен подъём уровня воды в реках с подтоплением населённых пунктов.

По словам синоптика, в Волгоградской области уже на днях прогнозируются ливни, сопровождающиеся грозой и ветром, скорость которого может достигать 28 м/с. На Сахалине ожидаются сильные дожди, которые могут привести к резкому подъёму уровня воды. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье также могут пройти интенсивные осадки и грозы с ветром до 20 м/с, аналогичная ситуация прогнозируется и в Приморском крае.

«Наиболее опасно будет в Дагестане. Из-за того, что осадки в горах выпадают постоянно, там продвигается паводочная волна. В некоторых районах уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населённых пунктов прогнозируется», — отметил Вильфанд.

Штормовая погода также может заглянуть на Урал, в южные районы Тюменской и Курганской областей. В Омской области прогнозируется сильный дождь с грозой, градом и ветром до 27 м/с. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае в воскресенье и понедельник ожидаются продолжительные ливни. Жаркая погода до 35 градусов сохранится в Хакасии и Туве, где также прогнозируются сильные дожди с грозами.