Рано радовались: Москвичей предупредили о возвращении июньской погоды

Четверг и пятницу в Москве ещё можно считать «летними днями» из-за температуры воздуха на уровне 25 градусов, а вот на выходных столбики термометров уже опустятся. Кроме того, не исключены небольшие осадки, предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков. Небольшие дожди не исключены, но и только. Солнца будет много, но температура понизится. Будет около +20 °С днём», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Он добавил, что погоду 5–6 июля можно сравнить с типичной июньской. По словам эксперта, прошлый месяц в Москве и окрестностях оказался не таким уж аномально холодным и дождливым, как кажется. Вильфанд также отметил, что начало следующей недели в столичном регионе по дневным температурам уже будет соответствовать июльским показателям.