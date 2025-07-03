Рано радовались: Москвичей предупредили о возвращении июньской погоды
Вильфанд: На выходных в Москве понизится температура и возможны небольшие дожди
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Четверг и пятницу в Москве ещё можно считать «летними днями» из-за температуры воздуха на уровне 25 градусов, а вот на выходных столбики термометров уже опустятся. Кроме того, не исключены небольшие осадки, предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков. Небольшие дожди не исключены, но и только. Солнца будет много, но температура понизится. Будет около +20 °С днём», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
Он добавил, что погоду 5–6 июля можно сравнить с типичной июньской. По словам эксперта, прошлый месяц в Москве и окрестностях оказался не таким уж аномально холодным и дождливым, как кажется. Вильфанд также отметил, что начало следующей недели в столичном регионе по дневным температурам уже будет соответствовать июльским показателям.
Кстати, есть вероятность, что жители центральной части страны смогут начать купальный сезон в июле. По словам Романа Вильфанда, температура воды к выходным 12–13 июля будет приближаться к +20 °C.