«Шансы у июля есть»: Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнётся купальный сезон

Есть вероятность, что жители центральной части страны смогут начать купальный сезон в июле. Об этом в разговоре с Life.ru заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, отметил синоптик, на ближайших выходных ожидается только от 18 до 22 градусов. Всё дело в приближении гребня высокого давления.

«Москва окажется на восточной периферии этого гребня, или этого циклона. Это означает, что воздушные массы движутся с севера на юг. Происходит движение воздуха по часовой стрелке. Представляете часы, вот такие круглые. Воздушная масса будет перемещаться от 12 к шести, с севера на юг. И это, естественно, приведёт к понижению температуры. Уже будет дневная температура к субботе и воскресенью около 20 градусов, от 18 до 22. Хотя погода солнечная. Конечно же, эти два дня, сегодня и завтра, когда температура высокая, не приведут к тому, чтобы водные объекты в Москве, в Московской области сразу резко прогрелись», — отметил Вильфанд.

Ситуация улучшится в следующие выходные. Начиная с понедельника температура воздуха повысится до около 25 градусов. И, несмотря на облачность, солнечные лучи будут прогревать водоёмы. Также важно, что повышается температура по ночам.

«Дело в том, что если ночью холодно, то накопленное за день тепло озёр, рек очень быстро отдаётся атмосфере за счёт турбулентности. Если же температуры высокие, они фазонизируются выше 15 градусов начиная с понедельника, то это накопленное тепло остаётся. Поэтому к следующим выходным уже температура воды будет приближаться к 20 градусам. То есть запасаемся купальниками. И шансы у июля есть», — заключил Вильфанд.